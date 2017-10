Chocolade liefhebbers kunnen op 21 oktober hun hart weer ophalen tijdens het Origin Chocolate Event in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Ontmoet tijdens deze zevende editie chocolademakers uit de hele wereld, proef de verschillen in cacaosoort en origine en ervaar pairings met bier, wijn, rum, thee, honing en kaas. Kom meer te weten over ontwikkelingen in duurzame chocoladeproductie en direct trade. En geniet met alle zintuigen, want naast alle proeverijen, workshops en presentaties is er ook muziek, schilderen, films, tentoonstellingen, kinderactiviteiten en een chocolademarkt, waar de mooiste repen voor thuis verkrijgbaar zijn.

Ook reizen exclusieve chocolademakers uit de hele wereld af naar Amsterdam voor het Origin Chocolate Event. Zij vertellen onder andere over de kunst van het chocolademaken, duurzame cacaoproductie en trends in de origine chocolade-industrie. Gepaard met een indrukwekkend sprekersprogramma, én alle chocoladeproeverijen, pairings, ceremonies en een ware chocolademarkt, mag je dit jaarlijks evenement zeker niet missen.

Meer informatie en tickets via originchocolate.eu