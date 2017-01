Cadeautjes geven blijven wij een van de leuke dingen van het leven vinden! Ontvangen natuurlijk ook. Maar wat kan het soms moeilijk zijn om het ideale cadeau te vinden, waar de andere blij mee is. Ook al ken je haar of hem heel erg goed, het blijft niet echt makkelijk. En voor je BFF is het misschien nog veel moeilijker, want je hebt haar natuurlijk al van alles gegeven. Niet getreurd, wij helpen je hier een eindje op weg met onze originele cadeautips voor je beste vriendin.

Een spa dagje

We hebben het tegenwoordig allemaal druk, dus een relax dagje zal haar zeker goed doen. En jou trouwens ook. Jullie kunnen naar een goed welness centrum gaan en jullie laten verwennen, maar je kunt ook thuis een spa dagje houden. Als je voor een spa dag thuis kiest kun je lekkere producten kopen om haar te verwennen, sloffen, een badjas en een haarband. Vergeet geen bubbels en diverse lekkernijen.

Een memory boek

Als je veel foto’s hebt waar jullie allerlei leuke dingen doen, en/of allerlei leuke aandenkens van bijvoorbeeld vakanties of uitjes samen, dan kun je die creatief in een mooi boek plakken en er iets moois van maken. Als ze kinderen heeft is het ook leuk om dit met foto’s of spullen van haar kinderen te doen. Ook leuk is om een soort vriendschapsboek te maken waar je bijvoorbeeld 20, 30, 40 of meer redenen in kan schrijven waar zei je beste vriendin is!

iPhone 7 plus hoesje

Als ze een gadgetfreak is zal ze vast het nieuwste van het nieuwste hebben. Met een nieuw iPhone 7 plus hoesje zal je haar zeker blij maken, want deze is net op de markt.

Een gepersonaliseerd cadeau

Met een gepersonaliseerd cadeau zit je altijd goed! Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een fles wijn met haar naam erop als ze een wijnliefhebber is, een schort met haar naam als ze van koken houdt of haar naam in chocoladeletters als ze van chocolade houdt. En natuurlijk houdt ze daarvan, welke vrouw niet?