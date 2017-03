Oudere moeders zijn beter moeders

De gemiddelde leeftijd dat vrouwen moeder worden is de afgelopen jaren gestaag toegenomen – en dat is eigenlijk niet zo slecht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat oudere moeders hun kinderen minder straffen en schreeuwen, en dat de kinderen minder gedrags-, sociale en emotionele problemen hebben. Oudere moeders lopen een groter risico op complicaties tijdens de zwangerschap en tijdens de bevalling dan jongere moeders. Ze lopen een groter risico op een miskraam, te vroege bevalling en het hebben van kinderen met afwijkingen. Aan de andere kant, tonen studies aan dat oudere vrouwen beter gedijen tijdens het eerste deel van het moederschap. Ze maken zich minder zorgen tijdens de zwangerschap, ze zijn positiever over het ouderschap en hebben over het algemeen een meer positieve houding ten opzichte van hun kinderen.

Eerdere studies die gegevens hebben bijgehouden van kinderen tot hun schoolleeftijd geven aan dat kinderen met oudere moeders – ongeacht hun ouders achtergrond, opleiding en financiën – een betere taal ontwikkeling hebben en minder gedragsproblemen, sociale en emotionele problemen. Deze studie heeft kinderen bijgehouden in de leerplichtige leeftijd en vond dat kinderen met oudere moeders minder gedragsproblemen, sociale en emotionele problemen hebben op de leeftijd van 7 en 11, maar niet op de leeftijd van 15.

De reden hiervoor is dat oudere moeders meer stabiele relaties hebben, hoger zijn opgeleid en een betere toegang hebben verkregen tot materiële middelen. Maar het is ook interessant om te kijken naar de betekenis van de tijd waarin deze factoren uit de vergelijking worden verwijderd. In dergelijke analyses kunnen leeftijd worden geïnterpreteerd als een indicator van psychologische volwassenheid.

De studie van de correlatie tussen de leeftijd van de moeder en de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen is uitgevoerd bij kinderen die respectievelijk 7, 11 en 15 jaar oud waren.