Ouderen vaak online op zoek naar een date

Ouderen die op zoek zijn naar een relatie, maken vaak gebruik van online dating. Maar liefst 72 procent maakt gebruik van datingwebsites of -apps. Dat blijkt uit het onderzoek van Startpagina.nl, gehouden onder 1.731 Nederlanders van vijftig jaar en ouder. Hoewel het merendeel van de actief zoekende ouderen online dating sites gebruikt, is een aanzienlijk deel van de alleenstaande ouderen ‘happy single’. In totaal is 52 procent (41 procent van de mannen en zelfs 58 procent van de vrouwen) niet op zoek naar een partner.

Aan de andere kant zijn er ook ouderen die al een relatie hebben, maar toch op zoek zijn. Van de ongetrouwde ouderen met relatie staat 20 procent open voor een nieuw avontuur naast hun huidige relatie. Dit zijn met name mannen. Van de vrouwen staat slechts 4 procent open voor een relatie naast de huidige partner.

Naarmate mensen ouder worden, neemt hun interesse in leeftijdsgenoten af. Een kwart (26 procent) van de vijftigers vindt leeftijdsgenoten aantrekkelijk, van de zeventigplussers is dat nog maar 14 procent. Over de seksuele aantrekkingskracht van jongere mensen zijn ouderen van mening verdeeld. Mannen denken daar opvallend anders over dan vrouwen. Bijna de helft van de mannen (45 procent) zegt over het algemeen jongere mensen seksueel aantrekkelijker te vinden dan hun leeftijdsgenoten. Van de vrouwen deelt slechts 22 procent deze mening.

Verder blijkt uit het onderzoek dat oudere Nederlanders niet negatief staan tegenover homoseksualiteit. De overgrote meerderheid (84 procent) zegt geen moeite te hebben met homoseksuele relaties. Bij 5 procent is dit wel het geval. Vrouwen betonen zich significant positiever (89 procent) over homoseksualiteit dan mannen (79 procent).