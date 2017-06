Ouders praten met kinderen niet over het lenen en uitgeven van geld

Ouders besteden in de financiële opvoeding van hun kinderen relatief weinig aandacht aan het (uit)lenen en uitgeven van geld. Ruim 75% heeft het met zijn kind(eren) gehad over geld opzijleggen om te sparen, terwijl minder dan 63% met zijn kroost in gesprek gaat over hoe het zijn geld uitgeeft. Slechts 58% praat bovendien met zijn kinderen over het (uit)lenen van geld. Daarmee lijkt het (uit)lenen en uitgeven van geld een blinde vlek te zijn in de financiële opvoeding van kinderen. Van de ondervraagden gaf 65% aan wel te weten hoe je kinderen leert omgaan met (zak)geld. Een op de zeven ouders denkt bovendien dat zijn kind beter op de hoogte is van alle betaalmogelijkheden dan hijzelf. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.300 Nederlandse respondenten dat onlangs werd uitgevoerd door RegioBank.