Kan mijn overmatig zweten Hyperhidrosis zijn?

Hyperhidrosis is overmatig zweten, dat is meer dan wat nodig is om de lichaamstemperatuur te reguleren. Heel veel mensen lijden aan hyperhidrosis, een aandoening die niet vaak gediagnosticeerd wordt. Mensen met hyperhidrosis voelen vaak een verlies van controle, omdat zweten gewoon komt opzetten – zonder een hoge lichaamstemperatuur of zeer geladen emotionele situatie. De aandoening kan ervoor zorgen dat je sociale situaties vermijd, vooral als je handen moet schudden. Angst kan hyperhidrose erger maken. De aandoening kan ook worden veroorzaakt door bepaalde voedingsmiddelen en dranken, nicotine, cafeïne, en een aantal geuren.

Normaal zweten houdt het lichaam koel en scheidt een aantal afvalproducten van het lichaam. Zweten is onderdeel van het sympathische zenuwstelsel, een onderdeel van het autonome zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel regelt onwillekeurige activiteiten in het lichaam, zoals het kloppen van het hart en de circulatie van het bloed. Terwijl zweten een noodzakelijke functie van het lichaam is, kan overmatig zweten negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het leven van een persoon. Hyperhidrosis kan over het hele lichaam voorkomen of slechts op specifieke onderdelen. De handen, voeten, oksels, en de liesstreek zijn de meest actieve regio’s van transpiratie vanwege de relatief hoge concentratie van zweetklieren in deze gebieden. Echter, elk deel van het lichaam kan worden beïnvloed door hyperhidrosis. De aandoening kan beginnen tijdens de adolescentie of zelfs ervoor, en het blijkt dat er een genetische component is van de aandoening.

Soorten Hyperhidrosis

Er zijn drie belangrijke types van hyperhidrose: primaire, gegeneraliseerde, en secundaire gegeneraliseerde hyperhidrose.

1. Primaire focale hyperhidrosis is een medische aandoening die niet veroorzaakt wordt door medicatie of een ander medisch probleem. Overmatig zweten treedt op specifieke gebieden van het lichaam (focale), waaronder de voeten, handen, onderarmen en gezicht. Het zweten kan zo ernstig zijn dat het zweet druipt van de handen, voeten, of oksels. Primaire hyperhidrosis begint vaak in de kindertijd en adolescentie, en het kan worden geërfd.

2. Gegeneraliseerde idiopathische hyperhidrosis treedt op wanneer grote gebieden van het lichaam zweten. Deze aandoening wordt meestal behandeld met medicijnen.

3. Secundaire gegeneraliseerde hyperhidrosis zorgt ervoor dat grote gebieden van het lichaam zweten. Dit kan worden veroorzaakt door een medische aandoening, zoals menopauze, diabetes, een overactieve schildklier of beroerte. Medicijnen, lichaamsbeweging en warmte kunnen ook secundaire gegeneraliseerde hyperhidrosis veroorzaken. Het zweten kan optreden tijdens de slaap. Deze voorwaarde moet worden beoordeeld door een dermatoloog voor diagnose en behandeling.

Behandelingsopties

De diagnose en behandeling van overmatig zweten is afhankelijk van het type van hyperhidrose en het getroffen gebied. De meeste patiënten met gegeneraliseerde idiopathische hyperhidrosis kunnen worden behandeld met orale medicatie. Degenen met secundaire gegeneraliseerde hyperhidrosis moeten worden beoordeeld door een dermatoloog.

Er zijn verschillende behandelmethoden voor de behandeling van primaire hyperhidrose. Veel patiënten moeten conservatieve therapieën (medicijnen) proberen voordat ze een operatie overwegen. Je arts zal bepalen welke behandelmethode het beste is voor jou op basis van de aard van de hyperhidrose waar je last van hebt, je leeftijd en je algemene medische conditie.