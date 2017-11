Overweeg je een spiraaltje te laten zetten? Dit moet je weten

Steeds meer vrouwen willen van de pil af en kiezen voor een spiraaltje. Het spiraaltje is een erg betrouwbaar anticonceptiemiddel, waarmee je vijf tot tien jaar beschermd bent tegen zwangerschap. Hoe wordt een spiraaltje precies geplaatst en hoe zit het met de kosten? Dat lees je in dit artikel.

Over het spiraaltje

Het spiraaltje, ook wel Intra-Uterine Device (IUD) genoemd, is een T-vormig ankertje dat in de baarmoeder wordt geplaatst. Deze vorm van anticonceptie heeft veel voordelen. Zo hoef je in elk geval vijf jaar niet meer na te denken over het gebruik van anticonceptie. Je vruchtbaarheid wordt niet aangetast; als je het spiraaltje laat verwijderen ben je direct weer vruchtbaar. Nadelen zijn dat een spiraaltje niet beschermt tegen soa’s, het laten plaatsen van een spiraaltje als pijnlijk kan worden ervaren en je je menstruatie met een spiraaltje niet kunt ‘plannen’. Er zijn twee soorten spiraaltjes waar je uit kunt kiezen: een koperspiraal of een hormoonspiraal. De werking van beide soorten is verschillend. Welke van de twee spiraaltjes geschikt is, verschilt per persoon.

Koperspiraaltje

Een koperspiraal bevat geen hormonen. Dit spiraaltje is dus erg geschikt voor vrouwen die overgevoelig zijn voor hormonen of om andere reden liever geen hormonen willen gebruiken. De kern van het koperspiraaltje is van kunststof gemaakt en deze kern is omwikkeld met koper. Het koper zorgt ervoor dat een bevruchte eicel zich niet meer kan innestelen in het baarmoederslijmvlies en dat de zaadcellen van de man inactief worden. De betrouwbaarheid van een koperspiraal is 99%.

Hormoonspiraaltje

In de kern van het hormoonspiraaltje zit een hormoonreservoir. Hierdoor wordt het hormoon progestageen afgegeven. Het gaat echter om een kleine hoeveelheid progestageen. Door de lokale werking komt er bovendien veel minder progestageen in je bloed dan bij andere anticonceptie met hormonen. Dit zorgt ervoor dat er een taaiere slijmprop wordt gevormd, waardoor het voor de zaadcellen van de man lastig wordt om de baarmoedermond door te komen. Daarnaast wordt het baarmoederslijmvlies ongeschikt voor de innesteling van een bevruchte eicel. Door het hormoonspiraaltje neemt de menstruatie bij veel vrouwen af, of blijft deze helemaal uit. Daarom is dit spiraaltje erg geschikt voor vrouwen met een hele hevige menstruatie. Het hormoonspiraaltje heeft een betrouwbaarheid van 99,9%.

Vooronderzoek

Voordat het spiraaltje geplaatst wordt, wordt er altijd vooronderzoek gedaan om te kijken of een spiraaltje voor jou geschikt is. Tijdens dit vooronderzoek wordt gekeken naar de diepte en de baarmoeder. Daarnaast wordt er een soa-test uitgevoerd, omdat het plaatsen van een spiraaltje bij iemand met een soa voor ontstekingen en onvruchtbaarheid kan zorgen. Een spiraaltje is ook niet geschikt als je bepaalde ziektes zoals borstkanker of leverziekte, afwijkingen in de baarmoeder of infecties in de baarmoeder, eierstokken of eileiders hebt.

Huisarts of gynaecoloog

Wil je een spiraaltje laten plaatsen? Ga dan eerst naar je huisarts. Deze kan het spiraaltje zelf plaatsen in een vervolgconsult, of je doorverwijzen naar een gynaecoloog. Als je het spiraaltje door de huisarts laat plaatsen, krijg je een recept mee en kun je het spiraaltje zelf ophalen bij de apotheek. Laat je het spiraaltje door een gynaecoloog plaatsen, dan wordt het spiraaltje geleverd door het ziekenhuis. Meestal wordt het spiraaltje tijdens of direct na de menstruatie geplaatst. Doordat de baarmoederhals in deze periode soepeler is, kan het spiraaltje makkelijker geplaatst worden. Bovendien weet je dan zeker dat je niet zwanger bent. Het is verstandig om voor de plaatsing van het spiraaltje paracetamol of ibuprofen te nemen, om buikkrampen tijdens de behandeling te voorkomen.

Plaatsen van het spiraaltje

Hoe wordt het spiraaltje geplaatst? Eerst wordt er een eendenbek ingebracht om de baarmoedermond te openen. Vervolgens wordt het spiraaltje met behulp van een hulsje naar binnen geschoven. Dit hulsje wordt daarna weer verwijderd, het spiraaltje blijft zitten. Er blijven twee draadjes uit de baarmoedermond hangen, die zitten vast aan het spiraaltje. Met behulp van deze draadjes – die op maat geknipt worden – kan het spiraaltje later verwijderd worden. Je bent direct na de plaatsing van het spiraaltje beschermd tegen zwangerschap. Sommige vrouwen hebben last van bijwerkingen na de plaatsing van het spiraaltje, zoals buikpijn, hoofdpijn, duizeligheid, licht bloedverlies, pijnlijke borsten en acne. Zes weken na de plaatsing van het spiraaltje moet je nog een keer langs komen voor controle. De huisarts of gynaecoloog controleert dan of het spiraaltje nog goed zit.

Verwijderen spiraaltje

Het spiraaltje werkt vijf tot tien jaar. Daarom wordt het aangeraden om het spiraaltje na vijf jaar te laten verwijderen. Eerder kan overigens altijd, mocht je zwanger willen worden. Stap je over naar een andere vorm van anticonceptie, dan moet je hier al een week voor het verwijderen van het spiraaltje mee beginnen. Van geslachtsgemeenschap in de week voor het verwijderen van het spiraaltje kun je namelijk nog zwanger worden. Laat je een nieuw spiraaltje plaatsen, dan hoef je je hier geen zorgen over te maken. Je blijft dan wel beschermd tegen zwangerschap.

Kosten voor spiraaltje

Hoe zit het met de kosten voor het spiraaltje en de vergoeding vanuit de zorgverzekering? Dat is afhankelijk van je leeftijd, het type spiraaltje en door wie je deze laat zetten. Een hormoonspiraal kost meestal zo’n 160 euro, terwijl je voor een koperspiraal vaak maar ongeveer 70 euro kwijt bent. Als je jonger bent dan 21 jaar, wordt het spiraaltje vergoed vanuit de basisverzekering. Je moet hiervoor wel een eigen risico betalen. Ben je ouder dan 21 jaar, dan wordt het spiraaltje niet vergoed vanuit de basisverzekering. Je kunt hier dan wel een aanvullende verzekering voor afsluiten.

Laat je het spiraaltje plaatsen door de huisarts, dan wordt de plaatsing volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt ook geen eigen risico. Je betaalt dan dus alleen de kosten voor het spiraaltje. Ga je naar een gynaecoloog, dan zijn de kosten voor het laten plaatsen van het spiraaltje gemiddeld 375 euro exclusief spiraaltje. Deze kosten worden verrekend met je eigen risico als je jonger bent dan 21 jaar. Ben je ouder dan 21 jaar, dan moet je deze kosten zelf betalen of hier een aanvullende verzekering voor afsluiten. Als je jonger bent dan 18 jaar, dan kun je het spiraaltje volledig gratis laten plaatsen. Je hoeft dan namelijk geen eigen risico te betalen.

Aanvullende verzekering

Ben je ouder dan 21 jaar en wil je een aanvullende verzekering afsluiten voor de plaatsing van het spiraaltje? Dan is zorgverzekering vergelijken verstandig. Zo weet je zeker dat je niet te veel betaalt voor je zorgverzekering. Gebruik je verder geen zorg uit het aanvullende pakket? Reken dan uit wat duurder is; een aanvullende verzekering of het laten plaatsen van het spiraaltje.