Parijs heeft eerste nudistenrestaurant geopend

We zijn helemaal in voor avontuurlijke diners in de zin dat we niet terugdeinzen voor het proberen van “vreemde” gerechten, maar naakt eten in een restaurant is niet iets wat we ooit zouden overwegen. We zijn dus niet de doelgroep voor het nieuwe restaurant O’N aturel wat de deuren heeft geopend in het 12e arrondissement van Parijs aan de Rue de Gravell. In het restaurant kunnen 40 gasten smullen van een diner voor €30 … helemaal naakt. Voor het betreden van de grote eetzaal, worden de gasten gevraagd om al hun kleding uit te doen en deze in de kledingkasten van het restaurant te laten liggen. Het uitzicht op het restaurant is geblokkeerd vanaf de straat en mensen die langs lopen kunnen dus niets zien. Iets voor jou?