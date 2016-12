Pathé lanceert nieuw horecaconcept Charlie’s Rotterdam

Pathé heeft vorige week de deuren geopend van het nieuwe horecaconcept Charlie’s Rotterdam. Charlie’s Rotterdam is een zelfstandig ‘fast casual’ restaurant dat zich richt op gasten uit de omgeving en de bioscoopbezoekers. Vanaf 10:00 uur ‘s ochtends tot einde avond kan men hier terecht voor koffie, lunch, snacks, borrel en diner. Alle gerechten worden bereid met verse ingrediënten, waaronder flammkuchen, salades en gourmet hotdogs, en zijn gedurende de hele dag te bestellen. Er wordt gewerkt met lokale producten, zoals koffie van Heilige Boontjes, Loopuyt Gin en bier van Kaapse Brouwers. Het eigentijdse interieur is casual chic, en is een ‘urban hangout’; een verscheidenheid aan zitplaatsen, van hoog en laag zitten, community tables en flexplekken. Opvallend is de open keuken en de rode bar die dient als uitgiftepunt voor de drankjes.

Charlie’s Rotterdam

Openingstijden : 10:00 – 23:00 uur (zo – do), 10:00 – 00:00 uur (vr – za)

Schouwburgplein 101, 3012 CL Rotterdam

www.charliesrotterdam.nl

Beeld: Vincent van Dordrecht