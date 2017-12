Pestkoppen hebben meer seksuele contacten

Pubers die anderen uitbuiten voor persoonlijk gewin, hebben meer kans om te pesten en seks te hebben dan degenen die hoger scoren op een zekere mate van eerlijkheid en nederigheid. Dit blijkt uit nieuw onderzoek. Onderzoekers geloven dat pesten meer is dan alleen aanstootgevend gedrag. Het zou in feite geëvolueerd zijn als een manier voor mannen om dominantie en kracht te tonen, en om aan vrouwen te laten zien dat ze goede fokdieren zijn, en in staat om hun nageslacht te beschermen en in hun behoeften te voorzien. Vanuit een evolutionair perspectief kan de dominantie van een man hem aantrekkelijker maken voor zijn potentiële seksuele partners, en potentiële rivalen afschrikken.

De onderzoekers onderzochten individuele persoonlijkheidsverschillen dat een persoon meer bereid en in staat zou maken om pesttactieken te gebruiken bij het strijden voor seksuele partners dan anderen. Er werden twee sets deelnemers gerekruteerd: 144 oudere adolescenten (met een gemiddelde leeftijd van 18,3) en 396 jongere adolescenten (met een gemiddelde leeftijd van 14,6). Deelnemers moesten vragenlijsten invullen over hun seksleven en het aantal seksuele partners, evenals de frequentie van pesten.

Via een andere vragenlijst leerden de onderzoekers meer over zes verschillende aspecten van de persoonlijkheid van de deelnemers, zoals hun bereidheid om met anderen samen te werken, of anderen te exploiteren en tegenwerken. Dit laatste wordt gemeten door te kijken hoe aangenaam en emotioneel iemand is, en hoe eerlijk en bescheiden ze zijn. Degenen die niet hoog scoren in deze laatste maatregelen hebben de neiging om antisociale persoonlijkheidskenmerken te vertonen en vervolgens te worden gepest.

De onderzoekers ontdekten dat jongere mensen die lager scoorden in “Eerlijkheid-Nederigheid” meer geneigd waren om pestactieken te gebruiken en om meer seksuele partners na te streven dan anderen.