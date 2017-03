Pet Shop Boys voor concert naar Nederland

Het Britse duo Pet Shop Boys komt naar Nederland! Op dinsdag 18 juli geven ze een concert in Koninklijk Theater Carré, Amsterdam, met materiaal van zowel het huidige album Super als uit hun gehele muziek carrière. De kaartverkoop start vrijdag 31 maart om 11:00 uur via Ticketmaster.nl

Tennant en Lowe weten na 25 jaar nog altijd moeiteloos relevant te blijven en staan dan ook bekend om hun moderne live shows vol theater en multimedia. Voor hun producties hebben ze samengewerkt met onder meer Derek Jarman, Zaha Hadid and Sam Taylor-Johnson. Super, het dertiende studioalbum van de Pet Shop Boys kwam vorig jaar in april direct op de derde plaats binnen in de UK. Met de eerste single The Pop Kids haalde het duo in de VS de eerste plaats van de Billboard Dance Charts.

Pet Shop Boys – The Super Tour

Dinsdag 18 juli 2017 | Koninklijk Theater Carré – Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: €59, €63, €67, €72,50, €89

De kaartverkoop voor het concert start aanstaande vrijdag 31 maart om 11.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).