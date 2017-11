Polo meest populaire vrouwenauto

De Volkswagen Polo is de meest populaire auto onder vrouwen. Bij mannen staat de Volkswagen Golf op nummer één. Dat blijkt uit onderzoek van Independer onder verzekerden tussen 25 en 45 jaar. Zij vergeleken de meest verzekerde auto’s onder vrouwen en mannen over een periode van 1 januari t/m 31 mei 2017.

Dit zijn de meest gekozen auto’s door vrouwen en mannen:

Top 5 populaire vrouwenauto’s

1. Volkswagen Polo

2. Opel Corsa

3. Peugeot 206

4. Volkswagen Golf

5. Ford Ka



Top 5 populaire mannenauto’s

1. Volkswagen Golf

2. Volkswagen Polo

3. Opel Corsa

4. Peugeot 206

5. Opel Astra



Kleinere broertje favoriet bij vrouwen

De voorkeuren van mannen en vrouwen lopen uiteen, blijkt uit het onderzoek. Behalve dat vrouwen eerder voor een Polo dan voor een Golf gaan, komt de Ford Ka niet voor in de top 5 van mannen en kiezen vrouwen minder vaak voor een Opel Astra.

Tegelijkertijd zijn er ook overeenkomsten. Vier auto’s staan zowel bij mannen als vrouwen in de top 5 voor: de Polo, Golf, Opel Corsa en de Peugeot 206.

Opvallend is dat de Volkswagen Golf bij mannen met stip op nummer 1 komt en dat deze auto bij vrouwen pas op nummer 4 staat. Het kleinere broertje, de Volkswagen Polo, is onder vrouwen het meest geliefd. Deze auto heeft iets minder pk’s en is iets lichter dan de Volkswagen Golf.

Wat kost zo’n Polo eigenlijk per maand?

Als je ook gevallen bent voor een Polo, of een andere auto, wil je natuurlijk weten met welke kosten je te maken krijgt. Naast onderhoudskosten en brandstofkosten, moet je rekening houden met de vaste kosten zoals afschrijvingskosten, wegenbelasting, APK en natuurlijk een autoverzekering. Want als je een auto op je naam hebt, moet je minimaal een WA-verzekering hebben.

Omdat de maandelijkse kosten erg afhankelijk jouw situatie, de auto en het gebruik, is er niet één totaalbedrag te noemen. Houd er rekening mee dat je per maand in totaal enkele honderden euro’s kwijt bent. Om te besparen op je autoverzekering, is het slim om eerst autoverzekeringen te vergelijken en diegene te kiezen die het best bij jouw situatie past.