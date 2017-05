De positieve kanten van piekeren

Piekeren heeft een negatieve reputatie, maar nieuw onderzoek toont aan dat het niet alleen destructief of zinloos is, maar ook je lichaam goed doet. Het heeft motiverende voordelen, en het werkt ook als een emotioneel buffer. Piekeren wordt ook geassocieerd met het herstel van traumatische gebeurtenissen, adaptieve voorbereiding en planning, herstel van depressie, en deelname aan de activiteiten die de gezondheid bevorderen en die ziekte voorkomen. Bovendien kunnen mensen die zich meer zorgen maken beter presteren – op school of op de werkplek – zoeken meer informatie in reactie op stressvolle gebeurtenissen, en houden zich meer met succes bezig in het oplossen van problemen.

Drie verklaringen voor motiverende effecten bij piekeren.

1. Piekeren dient als een signaal dat de situatie ernstig is en vereist actie. Mensen gebruiken hun emoties als een bron van informatie bij het nemen van beslissingen.

2. Piekeren over een stressfactor houdt de stressfactor aan de voorzijde van de gedachten en vraagt ​​mensen om actie te ondernemen.

3. Het onaangename gevoel van zorgen motiveert mensen om manieren te zoeken om hun zorgen te verminderen.