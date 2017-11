Push ups en sit-ups kunnen je helpen langer te leven

Push-ups en sit-ups kunnen jaren aan je leven toevoegen, volgens een nieuwe studie onder meer dan 80.000 volwassenen onder leiding van de University of Sydney. Uit de grootste studie om de mortaliteitsresultaten van verschillende soorten lichaamsbeweging te vergelijken, bleek dat mensen die op kracht gebaseerde oefeningen deden, op enigerlei wijze 23 procent minder risico op vroegtijdig overlijden hadden, en 31 procent minder aan kanker gerelateerde sterfte. De analyse toonde ook aan dat oefeningen uitgevoerd met het eigen lichaamsgewicht zonder specifieke apparatuur net zo effectief waren als op gym gebaseerde training.

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen:

* Deelname aan een krachtbevorderende oefening was geassocieerd met een vermindering van 23 procent in sterfte door alle oorzaken en 31 procent reductie in kankersterfte

* Eigen lichaamsgewichtsoefeningen die zonder apparatuur in elke omgeving kunnen worden uitgevoerd, leverden vergelijkbare resultaten op op sportschool gebaseerde activiteiten

* Naleving van de krachtbevorderende oefeningenrichtlijn alleen was geassocieerd met een verminderd risico op kanker-gerelateerde sterfte, maar de naleving van aërobe lichaamsbeweging alleen was het niet

* Naleving van gecombineerde krachtbevorderende lichaamsbeweging en aërobe richtlijnen was geassocieerd met een grotere risicovermindering in sterfte dan aërobe fysieke activiteit alleen

* Er was geen bewijs voor een verband tussen krachtbevorderende oefeningen en sterfte aan hart- en vaatziekten.