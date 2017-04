Queen + Adam Lambert voor concert naar Nederland

Queen + Adam Lambert hebben aangekondigd terug te keren naar Europa met een spectaculaire nieuwe show. De Europese tour bevat 24 shows waaronder een concert op maandag 13 november in de Ziggo Dome, Amsterdam. De kaartverkoop hiervoor start aanstaande vrijdag om 10.00 uur via Ticketmaster.

Tijdens deze nieuwe tour laat de band een compleet nieuwe show zien inclusief een speciaal ontworpen productie met daarin de modernste technologische hoogstandjes. De keuze van de nummers die ze gaan spelen wordt ongetwijfeld beïnvloed door de veertigste verjaardag van Queen’s bestverkochte album tot nu toe News of the World uit 1977 met daarop de legendarische singles “We Will Rock You” en “We Are the Champions”.

Queen + Adam Lambert

Maandag 13 november 2017 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: € 59, € 69, € 74 en € 79 (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 21 april om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).