De Quinny Zapp X kinderwagens

De Quinny Zapp X is een range volledig nieuwe kinderwagens met eindeloze mogelijkheden. Je kunt het gebruik van Zapp X stap voor stap aanpassen en ook de uitstraling helemaal zelf bepalen. De basis van Quinny Zapp X is een slim ontworpen frame dat je volledig modulair kunt gebruiken. Een reiswieg, Maxi-Cosi autostoeltje of een omkeerbaar zitje; je bevestigt ze allemaal met één simpele klik. Zapp X past zich aan jouw leven aan, niet andersom. Zapp X is verkrijgbaar in vier uitvoeringen; Zapp Flex Plus, Zapp Flex, Zapp Xpress en Zapp X Customisation.

Zapp X is de opvolger van de succesvolle Zapp Xtra 2. Naast een heleboel slimme verbeteringen is het grootste verschil dat alle Zapp X kinderwagens te gebruiken zijn met een reiswieg. Zapp X is daarom perfect te gebruiken vanaf de geboorte met maar liefst drie verschillende from-birth oplossingen; De Lux reiswieg, De From-Birth Cocoon en het Maxi-Cosi Pebble Plus autostoeltje.

Kies voor de Zapp X Customisation uitvoering en gebruik de 3D tool op Quinny.nl om jouw unieke #MyZappX samen te stellen. In een paar simpele stappen kies je de wielen, duwstang, kleuren en accessoires die je leuk vindt. Verkrijgbaar vanaf april 2017.