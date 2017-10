R&B-zanger Khalid voor concert naar Paradiso

De Amerikaanse R&B-zanger Khalid komt op 7 februari 2018 voor een concert naar Paradiso, Amsterdam. Met miljoenen streams en een succesvol debuutalbum op zak wordt de zanger gezien als dé grote R&B belofte van dit moment. De reguliere kaartverkoop voor het concert start vrijdag 13 oktober om 10:00 uur via Ticketmaster.

De ster van de slechts 19 jaar oude Khalid is snel rijzende: de Amerikaan bracht begin 2017 zijn debuutalbum American Teen uit. Het album steeg al snel tot de nummer vier positie in de Amerikaanse Billboard Album Top 200 en zijn singles, waaronder Location, 8TEEN en zijn laatste succes Young Dumb & Broke werden in totaal bijna een miljard keer beluisterd via Spotify en YouTube, w at hem in 2017 zelfs vier achtereenvolgende dagen de meest gestreamde artiest ter wereld maakte.

Daarnaast werkte Khalid het afgelopen jaar succesvol samen met artiesten als o.a. Marshmello, Kendrick Lamar, Calvin Harris, Lorde, Future en Logic en won hij een MTV Video Music Award voor Best New Artist en een MTV Woodie To Watch Award. Ook werd hij genomineerd voor een 2017 BET Award voor Best New Artist en een Teen Choice Award, en was hij te gast bij invloedrijke televisieshows als Later… With Jools Holland, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Ellen DeGeneres Show en The Late Late Show With James Corden. Het concert van de veelbelovende zanger in Paradiso wordt zijn derde concert op Nederlandse bodem.

Khalid

Woensdag 7 februari 2018 | Paradiso, Amsterdam

Entree: €29,50 (excl. servicekosten en lidmaatschapskosten)

De kaartverkoop voor het concert start aanstaande vrijdag om 10:00 uur via www.ticketmaster.nl en telefonisch via 0900 – 300 1250 (60 cpm).