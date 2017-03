De R’dam Art Fair

Rotterdam is een nieuw event rijker: de Onderzeebootloods van de voormalige RDM vormt het decor voor de eerste R’dam Artfair. Tot en met zondag 2 april treffen liefhebbers, verzamelaars van en handelaren in oude, moderne en hedendaagse (toegepaste) kunst, antiek en verzamelobjecten elkaar op deze historische locatie. Het brede en gevarieerde aanbod, getoond door vijftig galeries, antiquairs en kunsthandelaren, is er voor elk budget.

De eclectische kunstbeurs heeft een veelzijdig aanbod; sieraden en juwelen uit verschillende eeuwen, van oude tot hedendaagse schilderijen, fotografie, meubelen uit diverse stijlperioden, pre-Colombiaanse, Afrikaanse en Oosterse kunst, beelden en toegepaste kunst, klokken & barometers, mixed media, etc, etc.

Meer informatie: www.rdamartfair.nl.