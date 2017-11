Recept: de Licor 43 pepernoot

Pepernoten zijn al lekker op zich, maar wat dacht je dit jaar van de Licor 43 pepernoot? Likeurmerk Licor 43 ontwikkelde in samenwerking met Richard van Walraven, een pepernoot in een Spaans jasje van romige witte chocolade met Licor 43 Original en een prachtig gouden laagje. Dit ultieme strooigoed voor volwassenen zet je in een handomdraai zelf op tafel, want we hebben het recept!

Recept Licor 43 pepernoot

Benodigdheden

* Zak pepernoten van goede kwaliteit

* 500 gram Chocolade (melk, puur of wit)

* Flinke scheut Licor 43 Original

* 400 gram poedersuiker

* 60 ml water

* 10 gram eiwitpoeder

* Goud decoratiepoeder

Zo doe je het

Smelt de witte chocolade au bain-marie totdat de chocolade volledig gesmolten is. Dip hierna de pepernoten één voor één in de chocolade. Om de pepernoot tot een royale pepernoot om te toveren, heeft hij nog een tweede laagje nodig. Mix hiervoor poedersuiker, water en eiwitpoeder tot een mooi en glad glazuur. Giet hier een scheut(je) Licor 43 Original in, totdat het een dunne maar stroperige massa wordt. Dip hier de kruidnootjes in en laat ze opdrogen. Om ze hun een glamorous uitstraling te geven, besprenkel of wentel je ze in goud decoratiepoeder. Et voila!