Doe je hard je best om een perfecte moeder te zijn? Je bent zeker niet de enige. De meeste moeders streven naar perfectie en dit is de belangrijkste reden waarom ze denken dat ze slechte moeders zijn. Er bestaat niet zoiets als een perfecte moeder en niemand is eigenlijk perfect. Iedereen maakt fouten en het is niet zo erg als je denkt. Als je je ervaring met het moederschap beter wilt maken, zijn hier verschillende redenen om te stoppen met proberen een perfecte moeder te zijn.

1. Je kinderen zullen streven naar perfectie

Wanneer je alles perfect probeert te doen en je geobsedeerd bent door perfect te zijn, zullen je kinderen ook naar perfectie streven. Ze zullen bang zijn om fouten te maken en zullen een zeer laag zelfbeeld hebben. Leren van fouten helpt je kinderen te ontwikkelen en te groeien en je zou het nu moeten realiseren als ze klein zijn.

2. Je doet je best

Ouders zetten voorbeelden voor kinderen, dus je kunt je beter concentreren op hoe je de beste moeder kunt zijn en ruimte laten voor wat onvolkomenheden. Je kinderen zullen hun best doen en zullen weten dat het goed is om zo nu en dan fouten te maken.

3. De perfecte moeder bestaat niet

Niemand is perfect en de perfecte moeder bestaat niet. Wanneer je een perfecte moeder probeert te zijn, streef je naar iets dat onmogelijk is. Het is mogelijk om een ​​geweldige moeder te zijn, maar niet perfect. Realiseer het en begin te genieten van je moederschap. Het is geweldig om moeder te zijn, verspil dus niet je tijd om alles perfect te maken.



4. Het zorgt voor stress in het gezin

Streven naar perfectie is een doel dat nooit bereikt kan worden. Wanneer een familielid streeft naar perfectie, lijdt het hele gezin. Het leidt tot misverstanden en kan zelfs veel ruzies veroorzaken.

5. Jij zult zelf veel stress krijgen

Het streven naar perfectie is uiterst stressvol. Stress heeft invloed op je gezondheid en je kunt niet genieten van je moederschap. Je moet altijd in gedachten houden dat perfectie mensen ellendig maakt. Doe je best, wees gelukkig en wees ervan overtuigd dat je de goede moeder bent die je bent. Leer van je fouten en ga verder.

6. Je kunt uit balans raken

Als je gefocust bent op één deel van het leven, kun je uit balans raken en dat is een slechte zaak. Hoewel moeder zijn een belangrijke positie en een van je topprioriteiten is, is het slecht om je alleen daarop op te richten. Je bent misschien een vriendin, een vrouw, een zus, een dochter en/of meer. Deze posities hebben ook inspanning en aandacht nodig, dus vergeet ze niet.