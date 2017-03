Het hebben van een man in je leven is natuurlijk fantastisch om vele redenen. Maar, de voordelen die je hebt met een platonische mannelijke beste vriend, kunnen nog beter zijn. Hier zijn 17 redenen waarom je beter een mannelijke beste vriend kunt hebben dan een vriend.

1. Hij is er voor de lange termijn.

2. Hij zal altijd eerlijk tegen je zijn.

3. Je kunt bestellen wat je wilt tijdens het eten want je betaald zelf.

4. Hij wil met je zijn om wie je bent.

5. Je hoeft niets te forceren.

6. Het is niet nodig om constant van die overbodige whatsapp-conversaties te hebben.

7. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je hem verveeld.

8. Je hoeft geen cadeautjes voor hem te kopen op feestdagen, behalve op zijn verjaardag misschien.

9. En dat hoeft geen duur cadeau te worden.

10. Hij luistert naar je.

11. Hij brengt geen drama in je leven.

12. Je kunt echt gewoon een film met hem kijken.

13. Je hoeft nooit onzeker over je lichaam te voelen.

14. Je kan altijd jezelf zijn.

15. Je hoeft geen indruk om hem te maken.

16. Hij kan een goede koppelaar zijn.

17. Hij zal er altijd voor je zijn.