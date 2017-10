Redenen waarom een emotionele affaire erger kan zijn dan een fysieke

Het is het gevreesde moment die elke persoon in een relatie nooit wenst mee te maken: erachter komen dat je partner een affaire heeft. Op wat voor manier je er ook achter komt, het is nooit aangenaam. Maar onder de honderden vragen in je hoofd is het voor de hand liggende, wat moet je nu doen? Hoewel het pijnlijk zal zijn, moet je alle feiten achterhalen. Was het seksueel of was het meer. Als je je partner ermee confronteert en hij zegt dat er niets seksueels tussen hen is gebeurd, betekent het dat het louter emotioneel is. Je bent dan waarschijnlijk opgelucht, en het is aan jou, maar is een emotionele affaire daadwerkelijk schadelijker dan een fysieke? Hoewel vreemdgaan op wat voor manier dan ook erg is, is een emotionele affaire zeker erger dan een fysieke, er komen namelijk emoties bij kijken. Hieronder de redenen waarom emotioneel vreemdgaan erger kan zijn dan fysiek vreemdgaan.

1. Er zijn echte gevoelens bij betrokken. Hoe pijnlijk fysiek vreemdgaan ook mag zijn, daar zijn geen diepe gevoelens voor nodig. Emotioneel vreemdgaan kan echter veel persoonlijker voelen, omdat ze impliceren dat je partner iemand anders leuker vind om bij te zijn dan bij jou. Emotionele affaires worden niet door lust, maar door gevoelens en emoties aangedreven.

2. Je voelt je als de ‘andere vrouw’ in je eigen relatie. Als je partner gevoelens heeft voor iemand anders, kun je een gevoel krijgen dat je slechts een belemmering voor het liefdesverhaal van hem bent. En dat voelt niet echt goed.

3. Het is meestal moeilijker te ontdekken. Als je in een monogame relatie zit en je erachter komt dat je partner is vreemdgegaan, dan weet je waar je staat en wat je moet doen. Een emotionele affaire is moeilijker te ontdekken, want als je wilt praten over je vermoedens, kan het overkomen alsof je vriendschappen van je partner onder controle wilt houden.

4. Het laat je voelen alsof je gek bent. Terwijl fysiek vreemdgaan duidelijk is, is emotioneel vreemdgaan zo veel makkelijker voor een partner om te ontkennen. “Je bent gek, het is niks!” Hij zal het afdoen als “we zijn gewoon vrienden”, en je begint jezelf echt af te vragen of het waar is of dat je gek bezig bent.

5. Het kan veel langer duren. Fysiek vreemdgaan hoeft maar eenmalig te zijn, maar een emotionele affaire kan daarentegen lang doorgaan, zonder dat je het weet. Hij heeft immers gevoelens voor haar.

6. Het kan moeilijker voelen om van te leren. Achteraf kun je tenminste een aantal van de rode vlaggen van een fysieke vreemdganger herkennen – zijn duidelijke onzekerheid, zijn weigering om foto’s met jou te plaatsen, het feit dat hij veel gewerkt heeft. Maar als je partner emotioneel gevallen is voor iemand anders, is het een zware ervaring om concrete lessen ervan te leren.

7. Het kan veel langer duren om er overheen te komen. Het kan even duren voordat je beseft dat, hoewel je ex nooit met de andere persoon geslapen heeft terwijl jullie samen waren, hij niet helemaal eerlijk was over de relatie met jou. Je partner heeft niet plotseling gevoelens voor iemand anders als een deel van hem niet al over zijn huidige relatie is, en dat hij ervoor kiest om tijd door te brengen met iemand anders in plaats van te werken aan problemen binnen jullie relatie, is het duidelijk wat zijn gevoelens werkelijk zijn.

8. Het kan relatieproblemen aangeven. Als iemand aan een emotionele affaire begint, dan is het veilig om te zeggen dat er onderliggende problemen in de relatie liggen. Als je in een toegewijde, monogame relatie bent, moet de partner de belangrijkste bron zijn van emotionele tevredenheid. Het feit dat een partner dit bij een buitenstaander zoekt, betekent dat er iets mis is in de relatie.

9. Het is meer stiekem. Emotionele ontrouw kan meer gevaarlijk zijn omdat het onschuldig aan de buitenkant lijkt. Immers, zonder een fysieke affaire, kan je partner het blijven ontkennen. Maar de emotionele afstand tussen jou en je partner kan nog steeds destructief zijn.

10. Het kan voelen als liefde. Hoewel emotionele affaires over platonische vriendschappen gaan, kunnen deze intense verbindingen dezelfde hormonen vrijmaken die door seks en liefde worden veroorzaakt. Het kan schadelijk voelen om te weten dat je partner belangrijke interactie heeft iemand anders.

11. Internet maak het makkelijker. Een fysieke affaire vereist dat twee mensen dicht bij elkaar zijn, maar emotionele affaires kunnen met iedereen van over hele wereld plaatsvinden dankzij het internet.

12. De fantasie van seks is nog steeds sterk. Een vriendschap met een diepgaande emotionele connectie die seksuele spanning mogelijk maakt, is zeker een reden voor een affaire. Zelfs als het seksuele gedeelte een fantasie is.