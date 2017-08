Heb je moeite met het verliezen van buikvet? Genetica, hormonen, of fouten die dit makkelijk kunnen oplossen, kunnen er de schuld van zijn. Het ontdoen van je buikvet is belangrijk voor meer dan alleen ijdelheid. Overmatig buikvet, is een voorspeller van hartaandoeningen, type 2 diabetes, insulineresistentie en sommige kankers. Als dieet en lichaamsbeweging niet veel doen om het vet te verminderen, dan kunnen je hormonen, je leeftijd en andere genetische factoren de reden zijn. Lees verder voor 11 mogelijke redenen waarom je geen buikvet verliest.

Je wordt ouder

Naarmate je ouder wordt verandert je lichaam. Zowel mannen als vrouwen ervaren een dalende metabolische snelheid, of het aantal calorieën dat het lichaam nodige heeft om normaal te functioneren. Bovendien gaan vrouwen over naar de menopauze. In de menopauze vertraagt ​​de productie van de hormonen oestrogeen en progesteron. Intussen beginnen de testosteron niveaus ook te dalen, maar met een langzamer tempo. Deze verschuiving in hormonen zorgt ervoor dat vrouwen vasthouden aan gewicht in hun buik.

Je doet de verkeerde workout

Een dagelijkse run of spin klas is geweldig voor je hart, maar cardio workouts alleen zal niet veel voor je taille doen. Je moet een combinatie van gewicht en cardiovasculaire training doen. Krachttraining verhoogt de spiermassa, waardoor je lichaam meer vet verbrandt. Spieren verbranden meer calorieën dan vet, en daarom verbrandt je natuurlijk meer calorieën per dag door meer spieren te hebben.

Je eet te veel verwerkte voedingsmiddelen

Geraffineerde granen zoals witbrood, crackers en chips, evenals geraffineerde suikers in zoete drankjes en desserts verhogen ontsteking in onze lichamen. Buikvet is geassocieerd met ontsteking, dus het eten van teveel verwerkte voedingsmiddelen zal je vermogen om buikvet te verliezen belemmeren. Natuurlijke voedingsmiddelen zoals fruit, groenten en volkoren zitten vol antioxidanten, die anti-inflammatoire eigenschappen hebben en daarom feitelijk kunnen voorkomen dat buikvet voorkomt.

Je eet de verkeerde vetten

Het lichaam reageert niet op alle vetten op dezelfde manier. Onderzoek correleert de hoge inname van verzadigd vet (het soort in vlees en zuivel) tot verhoogd viscerale vet. Aan de andere kant hebben mono-onverzadigde vetten (het soort in olijfolie en avocado’s) en specifieke soorten vetten (vooral omega-3’s, gevonden in walnoten, zonnebloempitten en vette vis zoals zalm) anti-inflammatoire effecten op het lichaam. En als het in goede porties wordt gegeten, kan het je lichaam goed doen. Maar het eten van te veel vet van welke aard dan ook kan je calorie-inname verhogen en leiden tot gewichtsverhoging, dus geniet van gezonde vetten met mate.

Je training is niet uitdagend genoeg

Om hardnekkig buikvet te verbannen, moet je je trainingen opbouwen. Je moet op volle intensiteit trainen, omdat het einddoel is om meer calorieën te verbranden, en training met hoge intensiteit doet dat. Hoge intensiteit trainingen betekenen dat je ervoor gaat zoveel als je kan. Als dit intimiderend klinkt, denk er aan: je zal meer calorieën in minder tijd verbranden.

Je doet de verkeerde oefeningen

Doe je alleen maar crunches tot je niet meer kan? Stop er mee! De crunch is niet de oefening die je een sixpack gaat bezorgen. Doe in plaats daarvan functionele oefeningen waarbij je de spieren in je buik, rug, bekken, zijkant en andere lichaamsdelen gebruikt. Deze oefeningen gebruiken meer spieren, dus is er een hoger percentage calorieverbranding terwijl je ze doet.

Je bent gestrest

Strenge deadlines, rekeningen, je kinderen – wat je bron van stress ook is, het kan het moeilijker maken om ongewenste kilo’s te verliezen, vooral bij je buik. En het is niet alleen omdat je de neiging hebt om dingen met veel calorieën te eten als gestrest bent, het is ook te danken aan het stresshormoon cortisol, wat de hoeveelheid vet kan vergroten. Hogere niveaus van cortisol zijn gekoppeld aan meer viscerale vet.

Je slaapt niet genoeg

Als jij een van de mensen bent die minder dan zes uur per nacht slaapt, is hier een eenvoudige manier om je taille kleiner te maken: slaap meer. Een langdurige studie heeft uitgewezen dat degenen die vijf uur of minder per nacht sliepen 30% meer kans hebben om 15 of meer kilo’s aan te komen dan degenen die 7 uur sliepen.

Je bent appelvormig

Als de kilo’s rond je taille aankomen, in plaats van je heupen en dijen, dan ben je appelvormig. Deze genetische positie betekent dat jezelf van buikvet ontdoen, moeilijker zal zijn, maar niet onmogelijk.

Je bent ziek

Als je testosteron niveaus hoog zijn, zou het moeilijk zijn om gewicht te verliezen. Als je appelvormig bent en overgewicht hebt, is het een goed idee om naar de huisarts te gaan, aangezien er ook een kans is dat je pre-diabetisch of diabetisch bent.

Je bent ongemotiveerd

Ben je toegewijd aan het werk dat nodig is om buikvet te verliezen? Het verminderen van buikvet heeft een combinatie aanpak van een dieet met weinig calorieën in vezels, koolhydraten en suiker, samen met cardiovasculaire en gewichtsoefening, nodig. Als je bereid bent om er aan te werken, kan je vet verliezen.