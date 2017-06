Redenen waarom hij je gemende signalen geeft

Een dag denk je dat hij je leuk vindt, de volgende keer weer helemaal niet. Het is bijna te verwarrend om mee om te gaan! Natuurlijk zijn er altijd redenen achter de acties van een man, ook al lijken ze onzinnig. Hier zijn een paar redenen waarom de man die je leuk vindt, je gemengde signalen kan geven.

1. Hij is niet klaar voor een echte relatie

Als hij je leuk vindt, maar nog niet klaar is voor een relatie, dan zal hij gemengde signalen geven om afstand tussen jullie te houden. Hoewel hij je wel leuk vindt, houdt zijn angst voor vastigheid hem tegen.

2. Hij heeft geen interesse om met je te daten

Sommige mannen genieten ervan om voor de lol te flirten. Ze zijn eigenlijk niet van plan om er iets mee te doen. Als hij niet geïnteresseerd is om met je te daten, dan beseft hij waarschijnlijk niet wat hij aan het doen is, want hij heeft andere dingen aan zijn hoofd.

3. Hij wil je geen pijn doen

Sommige mannen beschouwen zichzelf als gevaarlijk. Als hij denkt dat hij een verschrikkelijk vriend zou zijn, zou hij afstand kunnen houden om je te beschermen. Hij wil je hart niet breken, dus begint hij er niet aan voordat hij je pijn gaat doen.

4. Hij houdt zijn opties open

Het is mogelijk dat hij meerdere vrouwen tegelijk leuk vind. Als dat zo is, zal hij niet te veel tijd met je willen doorbrengen, want hij zal willen weten wat zijn andere opties zijn. Hij wacht liever totdat hij weet met welke dame hij echt wil daten.

5. Hij heeft al een vriendin

Ook al denk je dat hij single is, hij zou al een relatie kunnen hebben. Als dat het geval is, dan zal het moeilijk voor hem zijn om regelmatig contact met je op te nemen.

6. Hij wil gewoon aandacht

Sommige mannen willen gewoon aandacht. De enige reden waarom hij met je aan het flirten was, is misschien dat hij zich beter over zichzelf wil voelen. Je woorden gaven hem de boost van vertrouwen die hij nodig had. Nadat hij heeft gehad wat hij wilde, was er geen reden om het gesprek voort te zetten.

7. Hij weet niet eens wat hij van je wilt

Hij zou net zo verward kunnen zijn als jij bent. Sommige mannen zijn niet zeker wanneer ze een vrouw leuk vinden, wanneer ze gewoon met haar naar bed willen, of wanneer ze vrienden met haar willen zijn. Als hij niet weet hoe hij zich voelt over jou, dan weet hij niet hoe hij zich moet gedragen. Dat betekent dat hij een dag flirterig kan zijn en de volgende dag afstand houdt.