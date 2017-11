Redenen waarom het najaar het meest sexy seizoen is

Na een zomerseizoen vol blootgestelde huid, kunnen we de fout maken te denken dat de meeste sexy tijd van het jaar achter de rug is. Als dit je bekend klinkt, dan willen we je hier vertellen dat je het helemaal verkeerd hebt. We hebben 5 redenen bedacht waarom het najaar eigenlijk het meest sexy seizoen kan zijn.

1. De temperatuur daalt

Natuurlijk, we kunnen zwoele zomerse hitte associëren met seksuele spanning en lange nachten van de liefde bedrijven, maar het is vaak gewoon nostalgie als het kwik daalt, waardoor we de keerzijde van seks op hoge temperatuur vergeten – namelijk het kleverige zweet dat we voelen, zelfs in de minst actieve posities. Wanneer het lekker koel wordt, willen we niets anders dan met iemand knuffelen om lichaamswarmte te delen.

2. Je bent helemaal aangekleed om te strippen

Hoewel de zomermaanden zeker zorgen voor sexy en weinig onthullende outfits, is er iets te zeggen over het opwekken van verlangen van wat je niet kunt zien. Herfstweer betekent dat je je in warme, soepele truien gelaagd warm houdt, maar je kunt deze eenvoudig en sexy uittrekken door een striptease te geven.

3. Kortere dagen betekenen langere nachten

De kortere lichturen zorgen voor sommigen misschien voor een deprimerend gevoel, maar wij beschouwen het liever als een mogelijkheid om onze tijd tussen de lakens te maximaliseren. Het wordt tenslotte toch te koud en nat om uit te gaan, dus waarom niet knuffelen met een sexy film?

4. Het is relatie seizoen

Naarmate de herfst in de winter over gaat, raken zowel vrouwen als mannen meer geïnteresseerd in het starten van een relatie dan dat ze vrijblijvende seks hebben. Misschien komt het omdat onze zomerse flirts een verre herinnering zijn geworden, of we voelen de behoefte om ergens gezellig te gaan nestelen.

5. Date Nights gebeuren binnen

Voorbij zijn de dagen dat je vrijwel al je dates buiten hebt. Het is niet warm genoeg om de late namiddag een ​​wandeling te maken of in het park te picknicken. Nu de temperaturen dalen, hebben we de neiging om meer binnenshuis dingen te doen, zoals samen koken of lekker op de bank een film kijken. Alle knuffels en emotionele connectie kunnen heel gemakkelijk leiden tot intieme dingen.