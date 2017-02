Reggae en soft rock is de favoriete muziek van honden

Ook honden hebben verschillende smaken van muziek. Nieuw onderzoek van een liefdadigheid’s organisatie van dierenwelzijn en een universiteit heeft ontdekt dat reggae muziek een grote favoriet is in de hondenwereld. Het onderzoek toont duidelijk aan dat muziek een effect heeft op het gedrag van een hond. Het was duidelijk dat er fysiologische en gedragsveranderingen werden waargenomen tijdens het proces bij de honden die werden blootgesteld aan verschillende muziek. Reggae muziek en soft rock toonde de hoogste positieve veranderingen in het gedrag van de honden. Dus als je hond vervelend doet, weet je wat voor muziek je op moet zetten!