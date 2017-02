Ricky Gervais voor het eerst naar Nederland met stand-up comedyshow

Ricky Gervais komt op vrijdag 8 september 2017 naar AFAS Live in Amsterdamop met zijn Humanity wereldtour. Het is voor het eerst dat de Engelse comedian/acteur/schrijver/regisseur een stand-up comedyshow geeft in ons land. Kaarten voor deze exclusieve Benelux-show gaan op vrijdag 24 februari om 10:00 uur in de verkoop.

Ricky Gervais is een van de meest veelzijdige mensen in showbusiness. Hij behaalde grote successen als acteur, stand-up comedian, presentator en schrijver/regisseur van komische series en films. Gervais won onder meer zeven BAFTA awards, vijf British Comedy Awards, drie Golden Globes, twee Emmy’s en een Rose d’Or. In AFAS Live zal Ricky Gervais echter te zien zijn als stand-up comedian. Gervais blinkt uit in bijzonder geestige comedy waarin hij de grote onderwerpen niet schuwt. Met zijn charisma en geweldige grappen weet Ricky Gervais een fantastische comedyshow neer te zetten. Het is zeven jaar geleden dat hij voor het laatste op de planken stond, en de wereld kijkt vol spanning uit naar deze voorstelling.

RICKY GERVAIS – HUMANITY

Vrijdag 8 september | AFAS Live (voorheen Heineken Music Hall), Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur, Entree vanaf €35,- (excl servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 24 februari om 10 uur via Ticketmaster.nl, 0900 – 300 1250 (60 cpm)