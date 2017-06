Rijd je in een romantische achtbaan? Dit kan te wijten zijn aan relatie angst!

Houdt hij van me, houdt hij niet van me? Ongerustheid over deze vraag kan nadelig zijn voor lange termijn’s succes van een relatie. In een recente studie is onderzocht hoe een hoog niveau van schommeling in hoe veilig iemand zich voelt in zijn of haar relatie, het succes kan dwarsbomen. Het onderzoek heeft ontdekt dat mensen die last hebben van een hoge mate van bezorgdheid over de betrokkenheid van hun partner, waarschijnlijk meer bewegelijkheid ervaren in hun gevoelens over de relatie van de ene op de andere dag. Bovendien, wanneer vrouwen deze angst ervaren, ervaren hun mannelijke partners soortgelijke bewegelijkheid in hun gevoelens over de relatie.

De onderzoekers interviewden 157 paren en vroeg hen een aantal vragen over hoe ze over hun gehechtheid aan elkaar communiceerden, hoe comfortabel ze waren in het emotioneel verbinden met hun partners, hun tevredenheid met de relatie en de aard van het conflict, dat bestond in de relatie. De onderzoekers keken specifiek naar paren waarvan een of beide partners een sterke bevestiging vermijden – dat wil zeggen, het gedrag dat in verband wordt gebracht met het wantrouwen van vertrouwen op andere mensen – en gehechtheid’s angst – gedrag in verband met de vrees inzake constante zorg en genegenheid.

Wanneer iemand aan gaf hoge hechting te vermijden, rapporteerden zowel degene als de partner een algemeen lage relatietevredenheid of kwaliteit. Wanneer mensen hoge gehechtheid angst melden, was er een toename van relatie kwaliteit.