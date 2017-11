Rijtips voor zwangere vrouwen

Sommige zwangere vrouwen vragen zich regelmatig af of het nog wel veilig is om achter het stuur te kruipen. Kan de veiligheidsgordel letsel veroorzaken als je zwanger bent? Zijn er voor toekomstige moeders medische bezwaren om te rijden? Het antwoord: als een arts niet anders adviseert, is zelf rijden volkomen veilig zolang je een aantal adviezen opvolgt.

1. Draag altijd je veiligheidsgordel: Het dragen van een veiligheidsgordel is voor zwangere vrouwen in de meeste Europese landen verplicht. Het heupgedeelte van de riem moet zo ver mogelijk onder het bekken geplaatst worden om zo de druk op de foetus te vermijden. De diagonale schouderriem moet over de buik gaan, tussen de borsten en over het sleutelbeen.

2. Letsel is vaak te voorkomen: De helft van alle ernstige foetale letsels in het geval van een ongeval is te voorkomen door de veiligheidsgordel goed te dragen, bewijzen studies. Zonder gordels kan een directe impact met het stuurwiel ernstig letsel veroorzaken bij zowel de moeder als het ongeboren kindje.

3. Houd je buik ongeveer 25 centimeter van het stuur af: Door de rugleuning iets verder van het stuur af te zetten, zijn verwondingen bij een ongeval te voorkomen doordat het stuur minder snel in aanraking komt met je zwangere buik.

4. Zorg voor een geactiveerde passagiersairbag: Experts wijzen erop dat het raadzaam is om de passagiersairbag geactiveerd te laten als een zwangere vrouw op de passagiersstoel zit.

5. Maand na maand comfortabel en veilig rijden: Er is een groot verschil tussen het rijden tijdens de eerste drie maanden van je zwangerschap en de periode daarna. Om die reden is het belangrijk om de positie van je stoel gedurende je zwangerschap steeds aan te passen. Door de maanden heen is het aan te raden de rugleuning steeds verticaler te zetten voor de meest optimale – en veilige – zitpositie.

6. Draag een bekkenband: Sommige vrouwen kiezen er voor om een bekkenband onder hun buik te dragen, vooral in de laatste maanden van hun zwangerschap. Hoewel het niet verplicht is, kan het je reis comfortabeler maken.

7. Draag comfortabele kleding en schoenen voor een ontspannen rit: Zwangere vrouwen wordt geadviseerd om platte, comfortabele schoenen te dragen tijdens de rit. Houd bovendien een veilige afstand tot je voorganger zodat je plotselinge manoeuvres eenvoudig kunt vermijden.

8. Stop regelmatig: Zwangere vrouwen wordt doorgaans aangeraden om lange reizen te vermijden. Hongergevoel en de noodzaak van regelmatige plaspauzes zijn onlosmakelijk verbonden aan je zwangerschapsperiode, dus is het aan te raden regelmatig te stoppen. Maak gelijk een wandelingetje om je bloedcirculatie te activeren.

9. Wanneer moet je stoppen met rijden?: Bij normale zwangerschappen zijn daar geen vaste regels voor. Volgens een gynaecologe moeten zwangere vrouwen hun “gezonde verstand” gebruiken en stoppen met rijden als ze niet meer comfortabel achter het stuur zitten. Om deze reden stoppen vrouwen vaak tijdens de laatste maand van hun zwangerschap met rijden.