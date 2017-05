Rolling Stones met Stones – No Filter tour naar Nederland

Vandaag hebben de Rolling Stones een Europese stadiontour aangekondigd; de Stones – No Filter Tour. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts en Ronnie Wood, zijn maar liefst twee keer te bewonderen in Nederland. De band speelt op 30 september in de Amsterdam ArenA en op 15 oktober in GelreDome Arnhem. De kaarten voor de shows gaan op vrijdag 12 mei om 10:00 uur in de verkoop.

Zoals altijd zullen de Rolling Stones hun fans trakteren op een setlist vol klassiekers als ‘Gimme Shelter’, ‘Paint It Black’, ‘Jumpin Jack Flash’, ‘Tumbling Dice’ en ‘Brown Sugar’, maar daarnaast zullen ze ook enkele nieuwe nummers ten gehore brengen. Tot slot beloven ze ook elke avond een aantal verrassingen uit hun indrukwekkende oevre te spelen. Voor deze Stones – No Filter tour presenteert de band een spectaculaire nieuwe productie met state of the art podium. Het afgelopen jaar hebben de Stones op de toppen van hun kunnen gepresteerd met de release van hun album ‘Blue & Lonesome’, waarmee ze terugkeren naar de blues. Dit succesvolle album -opgenomen in slechts 3 dagen- stond op nummer 1 in de charts van 15 landen. Ook maakten ze de goed ontvangen documentaire: ‘Olé Olé Olé!, – a trip across South America’, geregisseerd door Paul Dugdale. Deze film is onlangs op DVD uitgbracht op Eagle Rock.

Rolling Stones | Stones – No Filter

30 september 2017 | Amsterdam ArenA – Amsterdam

15 oktober 2017 | GelreDome – Arnhem

Aanvang: 18:30 uur | Entree: vanaf €95 (excl. servicekosten)

Kaartverkoop start vrijdag 12 mei om 10.00 uur via: www.ticketmaster.nl.