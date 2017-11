De eerste avocadowinkel ter wereld opent in Amsterdam

Superfood de avocado, is razend populair. Na avocado restaurant The Avocado Show, openen de de eigenaren deze maand de allereerste avocadowinkel ter wereld in De Pijp te Amsterdam. De unieke conceptstore en hang-out genaamd ‘The Backstage’ is de eerste winkel waarin de voedzame vrucht in alle producten de hoofdrol heeft. Bezoekers kunnen bij The Backstage terecht voor verschillende avocado-merchandise: van kleding tot kookboeken. Uiteraard verkoopt de winkel ook eetrijpe avocado’s en is bezig met het ontwikkelen van cosmetica op basis van de vrucht.