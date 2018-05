’s Werelds meest spectaculaire bezienswaardigheden

Overal ter wereld zijn er bezienswaardigheden die de moeite waard zijn om eens in je leven te bezoeken. Maar wat zijn de meest spectaculaire ter wereld? TripAdvisor heeft de winnaars bekend gemaakt van zijn Travelers ‘Choice awards voor bezienswaardigheden. Awardwinnaars werden bepaald met behulp van een algoritme dat rekening hield met de kwantiteit en kwaliteit van beoordelingen voor oriëntatiepunten wereldwijd, verzameld over een periode van 12 maanden. De awards van dit jaar herkenden 759 herkenningspunten in 68 landen en acht regio’s over de hele wereld. Hieronder de top 10.

1. Angkor Wat – Siem Reap, Cambodja



2. Plaza de Espana – Sevilla, Spanje



3. Sheikh Zayed Grand Mosque Centre – Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten



4. St. Peter’s Basilica – Vaticaanstad, Italië



5. Mezquita Cathedral de Cordoba – Cordoba, Spanje



6. Taj Mahal – Agra, India



7. Duomo di Milano – Milaan, Italië



8. Alcatraz Island – San Francisco, Californië



9. Golden Gate Bridge – San Francisco, Californië



10. Parliament – Boedapest, Hongarije