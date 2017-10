Saks OFF 5TH opent op 23 november in Amsterdam

Het winkelconcept Saks OFF 5TH opent op donderdag 23 november 2017 om 13.00 uur de tweede winkel in Nederland. Na de opening afgelopen september in Rotterdam volgt nu een winkel in het hart van Amsterdam. Saks OFF 5TH opent in het winkelcomplex de Kalvertoren. Het onderkomen van Saks OFF 5TH bestaat uit twee verdiepingen, verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping, met een winkeloppervlakte van meer dan 3000 vierkante meter. Saks OFF 5TH biedt een grote en veranderende selectie van merken en producten uit alle prijssegmenten. Hier kun je producten vinden die een paar euro kosten, maar ook designmerken voor een korting die kan oplopen tot 60%. De selectie bestaat uit vrouwen-, heren- en kinderkleding, schoenen, accessoires, sportkleding en huis- en keukenartikelen tegen permanent gereduceerde prijzen.