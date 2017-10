Sam Smith voor concert naar Ziggo Dome

Vandaag heeft Sam Smith zijn Europese tournee aangekondigd. Op vrijdag 5 mei geeft de Engelse singer-songwriter een concert in Ziggo Dome, Amsterdam. De tournee staat in het teken van het nieuw te verschijnen album ‘The Thrill Of It All’. De kaartverkoop voor dit concert start vrijdag 27 oktober om 10.00 uur via Ticketmaster.nl.

Met zijn bijdragen aan ‘Latch’ van Disclosure in 2012 en ‘La La La’ met Naughty Boy in 2013 maakte Sam Smith een vliegende start. Het jaar erop scoorde hij zijn eigen nummer 1-hit met ‘Money On My Mind’ en zette zichzelf wereldwijd op de kaart met de single ‘Stay With Me’ dat niet alleen in Europa in de hoogste regionen van de hitlijsten belandde. Smith’s nieuwste album ‘The Trill Of It All’ dat op 3 november verschijnt, is de langverwachte opvolger van zijn succesvolle debuutplaat ‘In The Lonely Hour’ (2014), waarvan er wereldwijd ruim 12 miljoen exemplaren zijn verkocht en in Nederland bekroond werd met triple platina. De eerste single van het nieuwe album, ‘Too Good At Goodbyes’, kwam onlangs binnen op de nummer 1 positie in de officiële hitlijst in het Verenigd Koninkrijk en werd zo zijn zesde nummer 1 hit. Sam Smith stond in 2015 voor het laatst in Nederland, voor een uitverkochte menigte in de toenmalige Heineken Music Hall.

SAM SMITH – THE THRILL OF IT ALL TOUR

Vrijdag 5 mei 2018 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: €40,- €50,- €60,- (excl. servicekosten)

Let op: Er zijn alleen zitplaatsen verkrijgbaar voor dit concert. De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 27 oktober om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).