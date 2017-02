Samen spelen essentieel voor vader-dochterband

Vaders spelen een belangrijke rol bij de opvoeding en ontwikkeling van jonge meisjes. Ruim de meerderheid van de Nederlandse vaders (58%) gelooft dat samen spelen bijdraagt aan het zelfvertrouwen van hun dochter. Echter speelt 72% van de Nederlandse vaders minder dan een half uur per dag met zijn dochter. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 57% van de vaders ook niet weet hoe hij met poppen moet spelen. Vier op de tien vaders geeft wel aan meer met zijn dochter te willen spelen. Dit en meer blijk uit Europees onderzoek van Mattel onder 7.300 vaders van dochters.

Nederlandse vaders helpen dochters voor te bereiden op de toekomst. 85% van de vaders vindt het belangrijk om hun dochter aan te moedigen om een sterke jonge vrouw te worden. Zowel het meegeven van praktische vaardigheden als het vrij laten in de beroepskeuze wordt door 58% van de vaders belangrijk gevonden. Ook vindt 84% van de vaders het belangrijk dat zijn dochter weet dat ze alles kan bereiken wat ze wil, en 86% probeert zijn dochter aan te moedigen bij het realiseren van haar dromen. 64% van de vaders vindt het belangrijk om zijn dochter mee te geven dat een vriendelijke persoonlijkheid meer waard is dan mooi zijn.

Vader-dochterband & opvoeding

– 43% van de vaders omschrijft de band met zijn dochter als ‘very close’.

– 56% van de vaders vindt het opvoeden van een dochter anders dan het opvoeden van een zoon. 21% vindt dat er geen verschil is.

– 75% van de vaders vindt dat er een speciale band is tussen vader en dochter.

– 58% van de vaders denkt dat het meegeven van praktische vaardigheden belangrijk is voor de toekomst van zijn dochter.

– De top 3 situaties waarbij volgens vaders hun dochter eerder naar hen toegaat dan naar de

moeder:

o Wanneer ze ergens hulp bij nodig heeft (52%).

o Wanneer iets kapot is (48%).

o Wanneer ze een dansje, lied of toneelstuk wil opvoeren (37%).