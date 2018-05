Samenwerken is de sleutel tot gewichtsverlies in relaties

Paren die proberen af ​​te vallen, kunnen hun relatie onder druk zetten door ongeschikte strategieën te gebruiken om hun doelen voor gewichtsverlies te bereiken, suggereert een nieuwe studie. De onderzoekers onderzochten hoe individuen de benaderingen van hun partner interpreteren om gewichtsverlies te helpen. Analyse van de online enquêtereacties van 389 personen, die allemaal actief probeerden af ​​te vallen en met een partner wonen, identificeerde vier verschillende ‘relationele omgevingen’ waarin paren afvallen.

Deze varieerden van ‘gesynchroniseerd’, waarbij beide partners een positieve houding tegenover gewichtsverlies delen en fungeren als een team om hun doelen voor gewichtsverlies na te streven, naar ‘eenzame vechters’, gekenmerkt door een lage teaminspanning en een hogere mate van relationele druk. Alleenstaande vechters hebben het minder vaak over gewichtsverlies als koppel. De studie classificeert die ergens tussenin als ofwel ‘contentieuze coöperaties’, wanneer het naderen van gewichtsverlies soms conflicten veroorzaakt, of ‘autonoom’, waarbij individuen slechts sporadische aanmoediging van hun partner ontvangen, zonder onnodige inmenging.

De drie meest voorkomende gewichtsverliesstrategieën die paren gebruiken, zijn aanmoediging (lof en geruststelling), invloed (hun partner dwingen beter te doen en gezondere keuzes te maken) en dwang (de ander zich schuldig laten voelen door genegenheid op te heffen). Echter, tenzij partners deze benaderingen afstemmen op hun specifieke relationele omgeving, riskeren paren vervreemding en onnodige spanning.

De studie ontdekte dat ‘gesynchroniseerde’ partners, die gewichtsverlies als een gezamenlijk doel hadden geformuleerd, veel ontvankelijker waren voor alle drie de strategieën, inclusief dwang. De negatieve emoties in verband met deze strategie, zoals schuldgevoel, werden eerder positief geïnterpreteerd in deze omgeving als een zorg voor de gezondheid van hun partner, in plaats van als manipulatief of controlerend. Dit zou kunnen leiden tot positieve effecten voor zowel gewichtsverlies als de relatie van het paar.