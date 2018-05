Sauna’s kunnen worden gekoppeld aan een lager risico op een beroerte

Regelmatig naar de sauna gaan kan worden gekoppeld aan een lager risico op een beroerte, volgens een nieuwe studie. De studie werd uitgevoerd in Finland, waar sauna’s ontstonden en bijna elk huis er een heeft. De studie omvatte 1.628 mensen met een gemiddelde leeftijd van 63 zonder een voorgeschiedenis van een beroerte, die gedurende gemiddeld 15 jaar werden gevolgd. Deelnemers vulden vragenlijsten in over hoe vaak ze gebruik maakten van sauna’s en andere factoren, zoals lichaamsbeweging en alcoholgebruik. Hun cholesterol, bloeddruk en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het risico op een beroerte werden ook getest aan het begin van het onderzoek.

Tijdens de follow-up van de studie kregen 155 mensen een beroerte. De slagsnelheid per 1.000 persoonsjaren was 8,1 voor degenen die één sauna per week gebruikten, vergeleken met 7,4 voor degenen die twee tot drie sauna’s per week namen en 2,8 voor degenen die vier tot zeven sauna’s per week namen. Degenen die vier tot zeven keer per week een sauna gebruikten hadden 60 procent minder kans op een beroerte dan mensen die slechts één sauna per week gebruikten. De resultaten waren hetzelfde nadat onderzoekers waren gecorrigeerd voor andere factoren die van invloed kunnen zijn op het risico op een beroerte, zoals hoog cholesterol, roken, diabetes en fysieke activiteit.

Een beperking van de studie was dat het onderzoek gebaseerd was op traditionele Finse sauna’s en dat de resultaten niet kunnen worden toegepast op andere soorten warmtetherapie, zoals blootstelling aan infraroodwarmte, stoombaden en bubbelbaden. Er zijn aanwijzingen dat sommige mensen geen sauna’s zouden moeten gebruiken, inclusief mensen die onlangs een hartaanval hadden gehad en mensen met onstabiele angina of pijn op de borst. Oudere mensen met een lage bloeddruk moeten voorzichtig zijn bij het nemen van een sauna.