Deze schoenen mogen dit seizoen niet in je kast ontbreken

De lente is net van start gegaan, en het is dan ook de perfecte tijd om je schoenen garderobe een update te geven! Wij gaan je hierbij een handje helpen, en we hebben een aantal modellen uitgezocht die dit seizoen niet in je kast mogen ontbreken. Van sandalen tot pumps, bij onderstaande modellen vindt iedere vrouw wel wat.

Sandalen

Sandalen zijn in het warme seizoen natuurlijk een must! Ze zijn makkelijk om mee te wandelen en kunnen eigenlijk op elk moment van de dag, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, en bij elke gelegenheid.

Muiltjes

Muiltjes zijn weer helemaal terug van weggeweest! Deze platte instappers zijn lekker comfortabel want door de achter open kant kun je je voeten er zo inschuiven.

Sleehakken

Sleehakken behoren absoluut tot onze favoriete schoenen voor de lente en zomer! Doordat de hak helemaal doorloopt, is het makkelijk en lekker lopen. Sleehakken komen in verschillende modellen en soorten, zowel laag als hoog. Er zijn zelfs sneakers met sleehakken verkrijgbaar. Handig ook als je een stukje langer wilt lijken.

Kitten Heels

Kitten Heels zijn een must have stijl voor 2017. Het lage hakje geeft je voeten een beetje een lift, maar is comfortabel genoeg om daadwerkelijk te dragen vanaf het werk naar een avondje uit. En ze zijn nog schattig ook!

Sneakers

Sneakers mogen eigenlijk nooit in je garderobe ontbreken! Vooral niet omdat ze tegenwoordig een echt fashion item zijn geworden, en eigenlijk overal onder kunnen. Kies eens een keer voor een ander merk zoals deze van Cycleur de luxe.

Enkellaarsjes

Enkellaarsjes kunnen zowel in het zomer als het winterseizoen, en deze mogen dan zeker ook niet dit seizoen ontbreken. Ze zijn makkelijk te combineren en kunnen bij vrijwel elke gelegenheid en elke look. Niets zo veelzijdig als een enkellaars.



Pumps

Met een paar pumps aan je voeten zie je er zowel stijlvol als vrouwelijk uit, en ze kunnen altijd. Daarbij maakt het niet uit voor welk model of welke hoogte je kiest!

Bij Munnichs Shoes kun je terecht voor een uitgebreid assortiment schoenen van internationale merken, voor elke leeftijd en voor elke gelegenheid. Je vindt er merken zoals Tosca Blu, Nero giardini, Guess, Cole de Haan, Fit Flop en Bjorn Borg.