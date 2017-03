Schoonmaken is niet de meest favoriete klus, maar geeft wel een voldaan gevoel

Bijna zeventig procent (67%) van de Nederlanders houdt niet van schoonmaken, maar 88 procent vindt zichzelf hier wel goed in. Toch plant meer dan de helft (58%) een grondige voorjaarschoonmaak in nu de lente voor de deur staat. Eenmaal in de weer met de poetslap, geeft het schoonmaken bij 80% van de vrouwen wel een trots gevoel. Ook bij 69 procent van de mannen geeft schoonmaken voldoening. Van een schoon huis worden we al met al dus best gelukkig. Een kwart (24%) heeft zelfs liever een brandschoonhuis dan een goede vrijpartij. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.000 respondenten in opdracht van Blokker.

Ook wil 43% graag een schoonmaker inzetten om deze klus te klaren. Opvallend is dat 33 procent van de Nederlanders aangeeft zelf beter schoon te kunnen maken dan een schoonmaker. Ook heeft 32 procent liever een schoonmaker dan een leuk avondje uit. Het schoonmaken uitbesteden aan een schoonmaker is ook niet altijd de oplossing. Ruim zestig procent (62%) van de Nederlanders ergert zich weleens aan hun schoonmaker.

Top 5 ergernissen

1. Plekken worden overslagen. (28%)

2. Er wordt niet schoongemaakt op niet zichtbare plekken zoals onder bank of bed. (21%)

3. Spullen worden niet op dezelfde plek teruggezet. (20%)

4. Een aantal handelingen moeten alsnog zelf uitgevoerd worden. (14%)

5. Het schoonmaken wordt afgeraffeld. (13%)

De schoonmakers zijn over het algemeen juist zeer te spreken over de huishoudens waar zij schoonmaken. 82% ergert zich nergens aan tijdens het schoonmaken. Vier op de tien schoonmakers schrijft zelfs weleens een aardig briefje voor de bewoner(s) en bijna de helft (47%) maakt het bed mooi op terwijl dat niet nodig is. Als ze dan iets vervelend vinden dan is het vooral dat mensen hen ‘op de vingers kijken’ (24%) en de vieze vaat die nog op het aanrecht staat (23%).