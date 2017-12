Seizoen 3 van Nieuwe Tijden komt eraan!

Vanaf vrijdag 22 december is het derde seizoen van Nieuwe Tijden bij Videoland te zien. Dan kom jij er eindelijk achter hoe het afloopt na de zenuwslopende seizoenscliffhanger! Niet alleen de verhoudingen in het studentenhuis kwamen daarin op zijn kop te staan. Ook de huisfeesten, de terugkeer van Jan Jaap en de opbloeiende liefdes zorgden voor heel wat opschudding. Leeft Tiffy’s vader echt nog en hoe ernstig is Sil gewond? Het derde seizoen belooft nieuwe verrassingen, ontluikende liefdes en spannende onthullingen.

Vier nieuwe personages arriveren in Utrecht, maar wie van hen bemachtigen dit seizoen een plekje in het studentenhuis? Zijn het de vriendinnen Fleur en Kubus of windt enorme flirt Fabian met zijn goede looks en vlotte babbel iedereen om zijn vinger? Een nieuwe mix van personages, ieder met een eigen verhaal. Eén ding is zeker, niets is wat het lijkt en sommige huisgenoten moeten extra op hun hoede zijn. Moon keert terug uit China en wordt net als in het eerste seizoen gespeeld door Vajèn van den Bosch. Zij arriveert niet alleen, want de aantrekkelijke surfdude Ritz vergezelt haar. Ook vertrouwde gezichten Amy (Holly Mae Brood), Tiffy (Cecilia Adorée), Sil (Soy Kroon), Elin (Jolijn Henneman), Loki (Ridder van Kooten), Mark (Joel de Tombe) en Karim (Olaf Ait Tami) keren terug.

De vier nieuwe personages zijn: Fabian (Tom van Kessel), Fleur (Roos Netjes), Kubus (Nienke Eijkens) en Ritz (Casper Nusselder).

Het derde seizoen van Nieuwe Tijden bestaat uit 75 afleveringen. Vanaf vrijdag 22 december worden er wekelijks twee nieuwe afleveringen toegevoegd.