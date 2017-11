Seks vormt een klein risico op een plotselinge hartaanval

Bezorgd of je hartgezondheid sterk genoeg is voor seks? Een nieuwe studie kan je angsten laten rusten: het risico dat seks een plotselinge hartstilstand zou veroorzaken is buitengewoon klein. Hoewel plotselinge hartstilstand veel sterfgevallen veroorzaakt, was minder dan 1 procent verbonden met seksuele activiteit. In feite ervaart slechts 1 op de 100 mannen en 1 op de 1.000 vrouwen plotselinge hartstilstand tijdens seksuele activiteiten, volgens gegevens van de American Heart Association.

Onderzoekers analyseerden gegevens in de plotselinge onverwachte dood studie. Meer dan 4.500 gevallen sinds 2002 werden onderzocht als onderdeel van de studie, en slechts 34 gevallen vonden plaats tijdens of binnen een uur na seks. Alle gemelde gevallen waren gebaseerd op rapporten over medische hulpdiensten met gedetailleerde informatie over de oorzaak van de hartstilstand.

Plotselinge hartstilstand treedt op wanneer een elektrische impuls misgaat en het hart plotseling stopt met kloppen, waardoor de bloedtoevoer naar de hersenen en andere vitale organen wordt gestopt. Het veroorzaakt meestal de dood als het niet binnen enkele minuten wordt behandeld. Patiënten met een plotselinge hartstilstand die verband hield met seksuele activiteit hadden een hogere frequentie van ventriculaire fibrillatie – een ernstige hartritmestoornis – en tachycardie, een hoger dan normale hartslag. De meerderheid van de gevallen waren mannen die een voorgeschiedenis van hartaandoeningen hadden.

Andere bevindingen zijn onder meer:

* Degenen die te maken kregen met een plotselinge hartstilstand hadden een jongere leeftijd, met een gemiddelde leeftijd van 60,3 jaar, vergeleken met een gemiddelde leeftijd van 65,2 jaar voor degenen met een plotselinge hartstilstand die niet aan seks was gerelateerd.

* Afro-Amerikanen omvatten 7,8 procent van de plotselinge hartstilstanden in het onderzoek, maar bijna 19 procent van de aan seksuele activiteiten gerelateerde hartstilstanden.

* Bijna 20 procent van de seksegerelateerde patiënten met een plotselinge hartstilstand overleefde vergeleken met slechts 12,9 procent van de niet-seksuele activiteit-gerelateerde patiënten.

Hoewel bij alle patiënten die deelnamen aan de studie een plotselinge hartstilstand was opgetreden door een andere persoon, ontving minder dan een derde reanimatie. Omstanders voerden borstcompressies uit bij 27 procent van de niet-seksuele activiteitspatiënten, terwijl 32 procent van de patiënten met een plotselinge hartstilstand tijdens of direct na de seks reanimatie kreeg.