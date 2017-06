Je seksleven is zo oud als je je voelt

Hoe dichter je je voelt bij je werkelijke leeftijd, hoe kleiner de kans is dat je tevreden bent met je seksleven, blijkt uit nieuwe studie. De studie keek naar de houding van seks en veroudering van een groep van 1170 volwassenen van midden jaren ’40 tot hun midden jaren ’70 over een periode van 10 jaar. De groep, die mensen van verschillende seksuele geaardheid had, meldde dat hoe dichter mensen zich voelden bij hun chronologische leeftijd, hoe lager de kwaliteit van hun seksleven.