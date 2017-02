Sekstoys: de harde data

Miljoenen geven we er jaarlijks aan uit: sekstoys. Ook zo nieuwsgierig wat andere mensen in hun nachtkastje bewaren? EDC Internet vergeleek de cijfers van verkochte seksspeeltjes in Nederland. Met name geografisch zijn de uitkomsten verrassend. Zo blijken Arnhemmers dol op bondage, terwijl aan de andere kant van het land de masturbators als warme broodjes over de toonbank glijden.

Hoe vaak doen we het? Met wie? Waarmee? Het seksleven van andere mensen prikkelt de nieuwsgierigheid. Maar een antwoord… dat krijgen we waarschijnlijk nooit. Mensen zijn nu eenmaal geneigd om de stoute details achterwege te laten. Gelukkig laten cijfers ons nooit in de steek. EDC Internet met erotische webshops als Easytoys.nl & Easytoys.be, bracht op basis van tienduizenden cijfers in kaart waar onze speelse voorkeuren in 2016 naar uitgingen, en licht daarmee een tipje van de sluier op. Vibrators en glijmiddel waren – net als voorgaande jaren – populaire hulpmiddelen. Dildo’s en masturbators maakten een opvallende opmars in de verkooplijsten.

Oost naar west

Uit de recente cijfers van Easytoys blijken seksuele voorkeuren in het oosten van het land anders te liggen dan in het westen. Terwijl er in Almere maar weinig mensen voor te porren zijn, verkoopt Enschede verhoudingsgewijs veel dildo’s. Tien keer zoveel zelfs. En waar studentensteden Leiden en Groningen enthousiaste afnemers zijn van buttplugs en masturbators, lijkt in Arnhem en Nijmegen bondage de meest populaire bezigheid tussen de lakens.

Zoveel mensen, zoveel smaken

Het preutse imago van vrouwen kunnen we voorgoed gedag zeggen. Het gat tussen mannelijke en vrouwelijke voorkeuren werd ook in 2016 weer kleiner. Zo werden cadeaus en massagespullen door beide seksen even vaak aangeschaft. Mannen gaven nog vaker dan vrouwen de voorkeur aan masturbators en cockringen, maar vrouwen namen een voorsprong waar het gaat om aanschaf van vibrators. Ook viel op dat vrouwen steeds vaker een masturbator kochten voor hun partner. Qua leeftijd schaften 25- tot 34-jarigen verreweg de meeste sekstoys aan. De 55-plussers toonden meer interesse in sexy lingerie.

Top 5 seksspeeltjes

De eindeloze, kleurrijke collecties in seksshops liegen er niet om: deze markt is serieus.

En nu de verkoop digitaal steeds meer terrein wint, biedt dat ongekende mogelijkheden tot diepgaander onderzoek. Relatiestatussen, sekse, leeftijd, opleiding: met de huidige mogelijkheden is klantgedrag steeds eenvoudiger te achterhalen én te beïnvloeden. Wat doen we en waarmee doen we het? Op dit moment spenderen we de meeste euro’s aan vibrators, glijmiddel, dildo’s, anale speeltjes en masturbators. De komende jaren vertellen cijfers ons, steeds eenvoudiger, de harde waarheid.