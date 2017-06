Seksuele stereotypen kunnen leiden tot ongezonde seksuele relaties

Vrouwelijke studenten die denken dat vrouwen ondergeschikt zijn en die muziek waar vrouwen omlaag gehaald worden accepteren, hebben meer kans om betrokken te zijn bij een ongezonde seksuele relatie, volgens nieuw onderzoek. Het onderzoek heeft gevonden dat vrouwelijke studenten die in traditionele genderstereotypen geloven, snel toegeven aan hun partner’s behoefte tot seksuele activiteit en ze zullen minder vaak ongewenste seksuele avances weigeren. Het onderzoeksteam vond ook dat de acceptatie van degradatie van vrouwen bij muziek word geassocieerd met een ongezond onderhandelen over seksuele toestemming.

“Onze resultaten suggereren dat vrouwelijke studenten vernederende media beeldvorming van vrouwen accepteren, zoals die we zien in de huidige populaire muziek video’s zoals DJ Khaled’s ‘I’m the One’ of Katy Perry’s ‘Bon Appétit,’ en het speelt een rol in hun real-life seksuele relaties,” zei de onderzoeker.