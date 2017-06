Sexting heeft weinig invloed op seksuele activiteit

Een recente analyse van een onderzoek naar hoe het zogenaamde “sexting” seksueel gedrag kan beïnvloeden, heeft vastgesteld dat het weinig invloed heeft op de seksuele activiteit. De onderzoekers vonden 234 tijdschriftartikelen die gekeken hebben naar sexting, en hebben vervolgens studies verwijderd die niet keken naar de relatie tussen sexting en gedrag, alsmede alle studies die geen duidelijk omschreven kwantitatieve maatregelen van sexting of seksueel gedrag heeft opgenomen. Uiteindelijk is door dit proces gekeken naar 15 studies die hebben gekeken of er een verband bestaat tussen sexting en seksuele activiteit; onbeschermde seks; en/of het aantal seksuele partners dat men heeft.

De onderzoekers vonden dat er een zwakke statistische relatie was tussen sexting en elk van deze categorieën – en dat was toen ze uitsluitend keken naar correlatie. Het was onmogelijk om te zeggen of sexting eigenlijk gedrag beïnvloed. In feite is er niet eens een afgesproken definitie van sexting. Bestaat sexting alleen ​​uit seksueel getinte tekstberichten? Zijn er foto’s inbegrepen? Video? Definities varieerden sterk van papier naar papier.

“Er zijn twee berichten hier,” zegt de co-auteur van het onderzoek en een universitair hoofddocent. “Ten eerste lijkt sexting niet als een bedreiging voor de volksgezondheid van de jeugd – dus geen paniek. Ten tweede, als dit iets is wat we willen bestuderen, moeten we betere studies ontwerpen. Bijvoorbeeld, er is behoefte aan een gemeenschappelijke, duidelijke definitie van wat we bedoelen met sexting, evenals meer robuuste enquêtevragen en methoden.”