Shakira komt met de El Dorado World Tour naar Nederland

Internationale superster en twaalfvoudig Grammy-winnares Shakira heeft vandaag haar El Dorado World Tour aangekondigd. Tijdens de tour die op 8 november in het Duitse Keulen begint, komen al haar grote hits voorbij. Op 14 november doet Shakira de Amsterdamse Ziggo Dome aan. De kaartverkoop voor dit concert start aanstaande vrijdag om 10.00 uur via ticketmaster.nl.

De aankondiging volgt op de release van haar elfde studioalbum ‘El Dorado’, dat in 37 landen op nummer 1 in iTunes kwam en binnen enkele uren na verschijning maar liefst vijf van de tien plaatsen op de iTunes Latino Chart innam. Het album is al vijfvoudig platinum en bevat internationale hits als ‘La Bicicleta’, ‘Chantaje’, ‘Me Enamoré’ en ‘Déjà Vu’. Momenteel staat ‘El Dorado’ aan de top van Billboard’s Top Latin Albums, net als vijf eerdere albums van Shakira. Haar single ‘Chantaje’ kreeg al 16 keer de diamanten status en de videoclip werd meer dan 1,4 miljard keer bekeken, waarmee het de op vijf na snelste clip werd die wereldwijd een miljard views trok. Het nummer is hard op weg om de bestbekeken clip in Shakira’s hele oeuvr e te worden.

SHAKIRA – EL DORADO WORLD TOUR

Dinsdag 14 november 2017 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: €49,- €59,- €69,- €75,- (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start aanstaande vrijdag 30 juni om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).