Shawn Mendes keert terug naar Nederland voor concert

Shawn Mendes komt volgend jaar terug naar Nederland voor een concert! De jonge zanger staat op donderdag 7 maart 2019 in de Amsterdamse Ziggo Dome, waar hij zijn nieuwe tour aftrapt. Het concert, die toepasselijk The Tour wordt genoemd, staat in het teken van zijn gloednieuwe album ‘Shawn Mendes’, wat op 25 mei verschijnt. Vorig jaar mei stond de Canadese zanger ook al in de Ziggo Dome. De kaartverkoop van het concert begint op vrijdag 18 mei 2018 om 10.00 uur via Ticketmaster.nl.

Shawn Mendes: The Tour

Ziggo Dome, Amsterdam

07-03-2019 19:30

Prijzen variëren tussen 44.95-79.95 EUR

Verkoop via www.ticketmaster.nl