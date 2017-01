Shoppen is therapie voor jaloerse partners

Heb je je ooit jaloers gevoeld over de aandacht die je partner gaf aan iemand anders? Misschien lijkt hij wel een beetje te veel te genieten van een gesprek met iemand, of een collega flirt met hem. Onderzocht werd of deze gevoelens van jaloezie mensen motiveerde om dingen te kopen om de aandacht van hun partners te heroveren. Er werden vijf verschillende experimenten uitgevoerd, en uit de resultaten bleek dat gevoelens van jaloezie het verlangen verhogen naar opvallende producten – zoals een fel gekleurde jas in plaats van een saaie kleur, of een T-shirt met een groot logo-ontwerp ten opzichte van een low-key design.

De onderzoekers vonden ook dat het verlangen naar oog springende producten verdween toen er weinig kans was dat het product zou worden opgemerkt door anderen in het openbaar. Deelnemers die gevoelens van jaloezie ervoeren in één experiment hadden meer kans om een ​​opmerkelijke gouden lamp te kopen voor hun kantoor, een openbare plaats. Maar als ze een lamp voor hun slaapkamer kochten, was de interesse in een gouden lamp ten opzichte van een gewone grijze gelijk.