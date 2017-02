Maar liefst 60 procent van de Nederlanders heeft weleens een geheime liefde gehad. Wie nu denkt dat hij of zij bij die 40 procent hoort die dat nooit is overkomen, heeft dat waarschijnlijk mis. Want de meerderheid van deze hartenjagers (70%) heeft nooit de stoute schoenen aan durven trekken en zijn geheime liefde verteld over deze ‘crush’. Dit blijkt uit onderzoek van datingsite Parship. Nederlandse vrouwen opgelet, want single mannen zijn veel vaker stiekem verliefd dan vrouwen. Uit het onderzoek blijkt dat twee derde van de mannen (68%) weleens een geheime liefde heeft gehad tegenover de helft van de vrouwen (53%).

En op wie worden we dan het vaakst verliefd in stilte? En dat is niet de buurman of buurvrouw (2%) en gelukkig ook niet vaak de partner van een beste vriend of vriendin (3%). Het meest worden we verliefd op een collega (13%) of iemand die we uit het dagelijks leven kennen (22%). Misschien dat het cliché van de tennisleraar en tandartsassistente toch vaker voorkomt dan we nu denken.