Singles Day, (vrij) gezellig shoppen

Singles Day, ook wel vrijgezellendag genoemd is een groot begrip in China. Vertaald is het Guanggun Jie en betekend het een enkelvoudige feestdag. Van oorsprong de dag waarop de vrijgezellen chinezen, voornamelijk jongeren, vieren dat ze vrijgezel zijn en dat met trots uitdragen.

De dag wordt gevierd op 11 november, de dag die gelijk staat aan vier maal een 1 (11-11) en daarmee vier maal benadrukt dat het staat voor alleen / vrijgezel. Op deze dag staat het online shoppen centraal, met een alsmaar stijgende omzet. Werd er in 2013 nog voor 5,8 miljard dollar verkocht. In 2016 is deze omzet gestegen naar een duizelingwekkende 17,5 miljard dollar.

Ontstaan

De eerste singles day is ontstaan op de een van de universiteiten. De jongeren die afstudeerder van de universiteit van Nanking zijn deze dag blijven vieren en hebben daarmee een ware revolutie weten te ontketenen. Hoewel eerst ontstaan als een feestdag voor alleen de mannelijke studenten sloten te de vrouwen zich al snel aan. Doel van de dag was het vieren van je vrijgezellen bestaan samen met vrienden. Of deze dag te gebruiken voor een eerste date of kennismaking. De universiteiten zelf deden ook mee en organiseerden verschillende activiteiten voor deze jonge vrijgezellen.

Op 11 november 2011 kreeg deze feestdag nog een extra feestelijk tintje. Door de zes enen in de datum werd het nog uitgebreider gevierd dan andere jaren. En welke theorie je ook aanhangt voor het ontstaan van deze dag (het ontstaan van ideeën om een vrouw te ontmoeten op een alleenstaande mannen slaapzaal van de universiteit, of het verhaal van de grote liefde van een jonge man die te vroeg overleed), tegenwoordig draait alles om online shoppen.

Commercie

Als grote initiatiefnemer van de huidige Singles Day, de Alibaba groep, hebben zij met twee grote handelssites de dag onmisbaar gemaakt voor de Chinese economie. Al jaren wordt er in China geprobeerd om de gehele economie niet meer alleen draaiend te houden op productie en export. Ook de inwoner zelf moet het geld uitgeven in eigen land. Door vele duizenden producten goedkoper te maken stimuleren zij hen om aankopen te doen. En de Alibaba groep heeft daarbij ook nog een eigen online betalingssysteem, namelijk de Alipay waarmee 50% van alle online aankopen in het land wordt betaald.

En werd er in de beginjaren nog een cadeau gekocht voor jezelf, omdat je een trotse vrijgezel was en je zelf best eens mocht verwennen. Tegenwoordig gaat het om de grotere, en met name, elektronische producten die deze dag als warme broodjes over de toonbank vliegen. De begrippen Black Friday en Cyber Monday uit de Verenigde Staten vallen compleet in het niet bij de omzetten van Singles Day. En hiermee zie je ook dat zij langzaam wereldwijd terrein aan het winnen zijn. Qua grootte is dit dan ook de belangrijkste winkel dag ter wereld geworden, omringt met groots spektakel.

In de afgelopen jaren is er een grote trend te zien in de aankopen die men doet op deze dag. Je kan het zo gek niet bedenken of het wordt wel aangeboden, nieuwe auto’s, nieuwe smartphones maar ook de meest hippe sportschoenen van bekende merken zoals Nike en Sketchers. Maar ook de kleinere aankopen zijn erg in trek, zoals telefoonhoesjes,

En de consument laat maar wat graag zien op social media wat zij hebben kunnen kopen en hoeveel zij hebben aangeschaft. Door dit te showen worden ook anderen aangespoord om ook te kopen en dit aan de buitenwereld te laten zien. Daarmee wordt Singles Day dan ook een belangrijke maatstaf voor de Chinese economie. En deze economie is weer een hele grote speler op de wereldmarkt.